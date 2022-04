Glennis Grace reageert op Jumbo-incident: “Ik had beter moeten weten”

Glennis kan nog niet inhoudelijk ingaan op wat zich precies heeft afgespeeld in de supermarkt, maar wil graag online haar verhaal doen.

Excuus van Glennis Grace

“Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hierbij betrokken is geraakt”, begint Glennis. “Het spijt me. Ik ben een artiest in hart en nieren en dat is iets wat ik al vanaf mijn negende doe.” De zangeres vertelt dat ze niet alleen positiviteit wil brengen met haar muziek, maar ook vanuit zichzelf.

Moederinstinct

“Hoewel zaken echt wel uit zijn verband zijn getrokken, had ik beter moeten weten en beter moeten nadenken. Ik heb me laten leiden door mijn primitieve moederinstinct”, legt ze uit. “Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht. Het eerste wat naar boven kwam was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Ik ben met mijn impulsieve gedrag verhaal gaan halen. Mijn gedrag op dat moment was niet goed.”

Impulsief reageren

Glennis Grace heeft zich de afgelopen weken teruggetrokken en zegt dat ze veel heeft nagedacht. “Ik had nog niet van me laten horen, omdat ik nu weet dat ik soms te impulsief reageer.” Onder de video schrijft de zangeres dat ze de komende tijd blijft werken aan zichzelf als mens en als moeder.

Jumbo-rel

Glennis Grace werd op 12 februari aangehouden nadat ze in een ruzie met personeel van de plaatselijke Jumbo in Amsterdam betrokken was geraakt. Glennis zou een medewerker geschopt en geslagen hebben, maar haar advocaat liet eerder aan het ANP weten dat zijn cliënt zich hier niet in herkent. Glennis zou in de supermarkt verhaal zijn gaan halen nadat haar 15-jarige zoon gewond thuiskwam. De zangeres bracht maar liefst drie dagen door op het politiebureau.

