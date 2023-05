Glennis Grace vertelt voor het eerst openhartig over nieuwe liefde: “Hij houdt mij rustig”

Glennis laat weten dat zij en muziekproducent Boyd Gijbels officieel een setje zijn. Wat misschien al scheelt, is dat Boyd net als Glennis in de entertainmentindustrie werkt. Hij werkt onder andere samen met zangeres Zoë Tauran.

“Ik vond hem ook meteen geweldig”

De zangeres heeft Boyd ontmoet tijdens een vakantie in Curaçao. Grace is daar samen met haar zoontje om ‘even bij te komen van alles’, zo vertelt ze. Hiermee refereert ze aan de taakstraf waartoe ze vorig jaar werd veroordeeld wegens openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers van Jumbo. “En daar leerde ik hem kennen en ik vond hem ook meteen geweldig.”

“Het is heel vertrouwd”

Volgens Grace is Boyd ‘een heel rustig persoon’, iets wat ze toejuicht. “Wat voor mij heel wijs is dat ik dat naast mijn zijde heb want dat houdt mij ook rustig. Het is heel vertrouwd, heel fijn.”

Bron: RTL Boulevard