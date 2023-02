Glennis Grace voert taakstraf uit in verzorgingshuis

Vorig jaar werd de zangeres veroordeeld tot 200 uur taakstraf, nadat ze supermarktpersoneel van de Jumbo in Amsterdam fysiek aanviel en bedreigde.

Zeg maar niks

Glennis’ vader overleed in 2020. Kort daarvoor was hij meerdere keren te zien in haar vlogs. Daarin was de zangeres open over hun moeilijke relatie. Ze schreef er het nummer Zeg maar niks over. “Ik heb altijd wel een redelijke band met hem gehad”, vertelde Glennis eerder aan het AD. “Eigenlijk alleen in het geval van: hij is mijn vader. Op emotioneel vlak niet. Ik wel, maar hij vond dat heel moeilijk om te laten zien. En toen hij opgenomen werd, kwamen er zoveel herinneringen naar boven. Goede, slechte, maar gelukkig voerden de goede de boventoon.”

Terughoudendheid

Het is niet bekend wanneer Glennis precies aan het werk gaat in het tehuis waar haar vader voor zijn dood verbleef. Ze houdt zich al een tijd stil en brengt voorlopig geen nieuwe muziek uit. Ze liet eerder meermaals weten spijt te hebben van haar gedrag, en dat ze vindt dat terughoudendheid nu geboden is.

Wat gebeurde er precies in de Jumbo?

Uit camerabeelden bleek dat de zoon van Glennis vorig jaar een elektrische sigaret opstak in de Jumbo en zich agressief gedroeg tegenover het personeel. Volgens hem zou hij hardhandig de winkel zijn uitgeduwd, waarna Glennis - samen met een groep van zeven mensen - verhaal ging halen bij de supermarkt. Dat ging er op zijn zachtst gezegd ruw aan toe. Op beelden is te zien hoe Glennis een medewerker in zijn gezicht duwde, aan zijn pols trok en een knietje gaf. Een andere medewerker werd door haar ex-vriend hardhandig het kantoor uitgesleurd en door meerdere mensen geslagen.

Vervolgens ontstond er een wilde achtervolging in de supermarkt, waarbij werd geschopt en geslagen. Het OM ziet Glennis als initiatiefnemer en leider van deze openlijke geweldpleging. Ook zou Glennis een medewerker hebben bedreigd door te zeggen: “Ik snijd je keel door als je het nog een keer doet.”

In gesprek

Eerder liet de zangeres weten dat ze graag met de supermarktmedewerkers in gesprek wil gaan. Volgens haar advocaat Kerem Canatan zijn er in dit gesprek geen beperkingen. Een schadevergoeding kan dus ook aan bod komen.

Bron: RTL Boulevard