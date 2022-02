Glennis Grace vrijgelaten na geweldincident in Jumbo

Online gaat er een video rond van Glennis die zonder iets te zeggen het politiebureau uitloopt en direct een auto instapt. Ze heeft in totaal drie nachten vastgezeten.

Glennis Grace, oftewel Glenda Batta, is vrijgelaten. Ze stapte met mondkapje op in een auto zonder zelf iets te zeggen. #GlennisGrace pic.twitter.com/GAFOd3bkaa — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) 15 februari 2022

Reactie Glennis

Op Instagram komt Glennis met een reactie. “Afgelopen zaterdag ben ik aangehouden na een incident in een supermarkt in Amsterdam. Ik zie het onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond, met vertrouwen tegemoet, omdat ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd. Hoewel ik hier graag meer over wil zeggen houd ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra dat kan geef ik een reactie.”

Mishandeling

Zaterdag ontstond er een ruzie tussen de zangeres en medewerkers van de Jumbo. De 15-jarige zoon van Glennis werd door medewerkers aangesproken, omdat hij een elektrische sigaret opstak in de winkel. Volgens de advocaat van de zangeres kwam haar zoon gewond thuis en deelde hij mee te zijn mishandeld door meerdere supermarktmedewerkers.

Geschopt en geslagen

Glennis is in de supermarkt verhaal gaan halen en zou daar vervolgens zijn uitgelachen, waarna zij een medewerker zou hebben geduwd. “De verdenking zou er ook uit bestaan dat zij zou hebben geschopt en geslagen (althans dat geprobeerd), maar daarin herkent zij zich niet”, aldus de advocaat.

De zangeres zegt dat ze juist mensen uit elkaar wilde houden toen er “gelijktijdig of aansluitend” een vechtpartij ontstond in de supermarkt. “Zij heeft zelf daarbij in elk geval geen geweld gebruikt.”

Bron: RTLBoulevard