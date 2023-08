Glennis Grace weer terug op het podium: “Ik heb mijn straf gehad”

Zo’n anderhalf jaar geleden lag Glennis Grace onder vuur vanwege een gewelddadig incident in een Amsterdamse supermarkt. Er werd de zangeres toen een taakstraf van tweehonderd uur opgelegd. Nu haar straf erop zit, maakt ze een comeback.

Glennis Grace weer op het podium

Haar optreden vond plaats tijdens het slotfeest van Pride in Amsterdam. Tegen Shownieuws zegt ze over die spannende stap: “Er is veel gebeurd natuurlijk, maar op een gegeven moment is het ook wel klaar. Ik heb mijn ding gedaan en mijn straf gehad. En alles wat ik wil is optreden, daar ligt mijn passie, dat is alles voor mij.”

Comeback

Iedereen verdient een tweede kans, daar lijken ook anderen het mee eens te zijn. Glennis krijgt namelijk genoeg boekingen binnen, vertelt ze aan Shownieuws. “Mensen zijn weer een heel stuk positiever. Na de zomer ga ik echt knallen, er zijn heel veel leuke dingen in het vooruitzicht”, aldus de zangeres. Wat er allemaal op de planning staat, houdt ze nog even geheim.

