Glennis Grace wil praten met slachtoffers van supermarktschandaal

Haar advocaat Kerem Canatan zegt tegen Shownieuws dat Glennis graag in gesprek wil. “Alles staat dan open. Tijdens dit gesprek zijn er geen beperkingen, dus ook een schadevergoeding kan een onderwerp zijn.”

De zangeres kreeg woensdag van de rechter te horen dat ze 200 uur taakstraf krijgt voor haar gewelddadige handelen op 22 februari 2022 in een Amsterdamse supermarkt. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging, maar vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. Vier medeverdachten werden veroordeeld tot kortere taakstraffen. Glennis’ zestienjarige zoon werd donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan veertig voorwaardelijk.

Spijt

Glennis hoeft van de rechter geen schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers, maar betuigde na de uitspraak spijt. “Ik ga niet in hoger beroep.” Nu wil ze een stap verder gaan. Volgens haar advocaat ligt er inmiddels een aanbod voor een gesprek bij de slachtoffers.

Bij Jinek

Vóór de uitspraak zat Glennis nog bij Jinek aan tafel, waar ze vertelde de bewuste avond een ‘black-out’ te hebben gehad waardoor ze niet meer helder zou hebben kunnen nadenken. “Ik heb met niemand gevochten, ik heb alleen die medewerker een duw gegeven. Het is onwijs uit de hand gelopen. Dat was absoluut niet de bedoeling.” Aldus Glennis in die uitzending.

Bron: Shownieuws