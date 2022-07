Glennis Grace woedend op Yvonne Coldeweijer na roddels over zoon

Yvonne deelde een filmpje van een man die beweerde dat de zoon van Glennis is opgepakt.

Nepnieuws

‘@lifeofyvonne heeft net een video geplaatst waarin te zien zou zijn dat mijn zoon wordt opgepakt door de politie. Dit is niet waar!’, schrijft Glennis in haar Instagram Stories. ‘Het is niet mijn zoon in de video en hij is niet opgepakt. Ik ben woedend over dit nepnieuws en deze stemmingmakerij en het laatste woord is hier nog niet over gezegd tegen Yvonne, maar ik laat dit aan mijn advocaten.’

Rectificatie

Voordat Glennis met haar statement kwam, had Yvonne al een rectificatie geplaatst. ‘Zojuist heb ik de advocaat gesproken van de zoon van Glennis Grace. Zij geeft aan dat haar cliënt niet de jongen is die in het filmpje wordt aangehouden. Waarom de meneer in het filmpje dacht van wel is onbekend’, schrijft Yvonne in haar Instagram Stories.

Vechtpartij in supermarkt

Eerder dit jaar raakten Glennis en haar zoon betrokken bij een vechtpartij in een supermarkt. De twee moeten zich daarvoor in oktober voor de rechter verantwoorden.

“Ik ben de laatste maanden werkelijk aan mijn haren door, laten we het netjes houden, de modder gesleurd. Je kunt het je bijna niet voorstellen”, zei Glennis over het incident tijdens een optreden.“Ik ben een flapuit, ik ben impulsief en ik heb een vechtershart. Dat heeft me in mijn leven hoogte- en dieptepunten gebracht. Maar deze laatste keer is dat niet helemaal goed gegaan en heb ik het verkeerd gedaan.”

Bron: Instagram