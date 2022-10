Glennis Grace wordt nu ook verdacht van bedreiging bij het supermarktincident

Glennis staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam in een zaak die in februari voor veel ophef zorgde. Ze werd toen met een aantal andere verdachten aangehouden na ruzie met personeel van de plaatselijke Jumbo in Amsterdam. De ruzie was ontstaan nadat haar zoon in conflict was geraakt in de super. Glennis kwam daarna verhaal halen. Er vielen klappen en er waren meerdere personen bij betrokken.

‘Had beter moeten weten’

De zangeres werd kort daarna weer vrijgelaten en het incident achtervolgde haar lang. In april kwam ze in een video op Instagram met een spijtbetuiging. “Ik had beter moeten nadenken, tot tien moeten tellen in plaats van mij moeten laten leiden door primitief moederinstinct. Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht en het eerste wat naar boven kwam, was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Met mijn impulsieve gedrag ben ik verhaal gaan halen.”

Zeven personen gedagvaard

De officier van justitie heeft nu besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo, onder wie Glennis en haar inmiddels ex-vriend.

Bron: Shownieuws/Nu.nl