Goed nieuws: Edwin van der Sar niet meer op intensive care

Op Twitter plaatste Van der Sar dinsdagavond vanuit het Nederlandse ziekenhuis waarin hij ligt een foto waarop hij en zijn vrouw blij in een ziekenhuisbed liggen.

‘Allereerst willen we iedereen bedanken voor alle geweldige steun’, schrijft hij in het Engels. ‘Ik ben blij te kunnen mededelen dat ik niet langer op de intensive care lig. Ik lig wel nog steeds in het ziekenhuis. Ik hoop volgende week naar huis te gaan en de volgende stap te zetten in mijn herstel.'

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 18 juli 2023

Van der Sars situatie was in de dagen na de hersenbloeding ‘stabiel, maar zorgelijk’. Hij lag in die periode op de IC in een ziekenhuis in Split, waar hij met spoed per helikopter naartoe was gebracht. In de dagen daarop verbeterde zijn situatie, waardoor hij op zaterdagochtend naar Nederland kon worden gerepatrieerd. Volgens zijn vrouw Annemarie was hij inmiddels ‘buiten levensgevaar’ en ‘goed aanspreekbaar’.

‘Zware periode’

Eind mei vertrok Van der Sar als directeur bij Ajax. ‘Na bijna elf jaar ben ik op’, liet hij toen weten via een persbericht. ‘We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen.’

Bron: Twitter @vdsar1970