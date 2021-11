Goed nieuws: nieuw seizoen ‘Linda’s wintermaand’ is in de maak

Dat vertelt ze in een interview met Shownieuws.

Druk bezig

Net als vorig jaar moesten we ook afgelopen zomer het populaire zomerprogramma Linda’s zomerweek missen, maar niet getreurd. Linda komt ook dit jaar met een winterse variant. De presentatrice is op dit moment druk bezig met het zoeken van gasten. Ook zichzelf verdiepen in deze gasten kost wat tijd, geeft ze toe.

Interessante duo’s

In Linda’s wintermaand nemen iedere aflevering twee bekende Nederlanders, die onderling op het eerste oog weinig met elkaar gemeen hebben, plaats op de bank bij Linda de Mol om te praten over hun jeugd, werk en het leven. Uiteraard kijken ze ook terug op het jaar 2021: hoe hebben zij dit bijzondere jaar beleefd? In plaats van op de zomerse veranda, zit Linda met haar gasten bij een haardvuur in een winters chalet.

Donkere dagen

Vorig seizoen waren onder andere Mark Rutte, Sigrid Kaag en Martien Meiland te gast in de show. Daarover zei Linda: “Juist aan het eind van het jaar, in de donkere dagen voor kerst, is het fijn om met mensen te praten voor wie het een bepalend jaar is geweest en terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd.” Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws.