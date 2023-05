Goed nieuws voor alle ‘Downton Abbey’-fans

De Britse kostuumdrama over de rijke familie Crawley speelt zich af in de periode 1912-1929 in een groot Engels landhuis. In 2010 was de serie voor het eerst op televisie te zien. Het bleek een gigantisch succes te zijn en kreeg nog eens vijf seizoenen. De zes seizoenen werden uitgezonden tussen 2011 en 2016.

Stilte na bioscoopfilms

In 2019 en 2022 renden alle fans nog naar de bioscoop voor de gelijknamige bioscoopfilms. Sindsdien is het akelig stil rondom Downton Abbey. Gelukkig is er nu goed nieuws voor alle fans. Er blijkt namelijk een comeback met de oude cast te komen. Zó ziet de cast van Downton Abbey er trouwens in het echt uit. Had jij dat verwacht?

Speciaal, nieuw project

De kans is dus groot dat de acteurs voor een ‘speciaal project’ weer samenkomen. “Er worden plannen gemaakt en iedereen heeft er heel veel zin in”, zegt een ingewijde bron tegen The Daily Mail. “Er vinden al castings plaats en het zou geweldig zijn als alle grote sterren kunnen terugkeren. Mensen zijn gek op Downton Abbey en hebben het ontzettend gemist.” Wel moeten we nog even wachten. Bronnen zeggen dat het pas eind volgend jaar klaar zal zijn voor vertoning.

Logeren in de ‘Downton Abbey’-villa

Kun je niet wachten? Ga dan eens logeren in de Downton Abbey-villa in Frankrijk. De prachtige Belle Epoque-villa uit de serie is in het echt namelijk gewoon een hotel waar je een kamer kunt boeken. Kijk maar!

Bron: The Daily Mail