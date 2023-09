Goed nieuws voor alle fans van de hitserie ‘Oogappels’

Dat verklapt actrice Bracha Doesburgh (42), die de rol van Fabie Schneeman speelt, in de nieuwe VARAgids.

Vijfde seizoen ‘Oogappels’

Ook hoef je nog maar een paar nachtjes te slapen voordat het vijfde seizoen van Oogappels begint. In totaal kun je je tien weken lang vermaken met de vier verschillende gezinnen die worden geportretteerd in de hitserie.

De serie werpt een indringende blik op het leven van verschillende families en hun dagelijkse uitdagingen, van opvoeding en relaties tot carrière en persoonlijke ontwikkeling. Dankzij de scherpe dialogen en realistische portrettering van het moderne gezinsleven, heeft Oogappels een speciale plaats veroverd in het hart van het publiek.

Het succes van de serie kan grotendeels worden toegeschreven aan het acteerwerk van de getalenteerde cast, waaronder dus Bracha, Ramsey Nasr, Malou Gorter, Maryam Hassouni, Jeroen Spitzenberger, Eva van der Gucht en vele anderen.

Geen einde in zicht

In de VARAgids wordt het volgde aan Bracha gevraagd: “Jullie gaan bijna beginnen met opnames van het zesde seizoen. Je bent dus nog niet uitgekeken?” Daarop zegt de actrice nog lang niet uitgekeken te zijn op haar personage Fabie. “We willen allemaal dat het nog even doorgaat.”

Normaal gesproken haken steeds meer kijkers af na een zoveelste seizoen, maar dat is bij deze serie niet het geval. “Wat ook fijn is aan Oogappels is dat we met een ensemble cast zijn, met die meerdere gezinnen. Daardoor zijn de opnames overzichtelijk”, vertelt Bracha.

Speculeren

Terwijl we vol ongeduld wachten op het vijfde seizoen van ‘Oogappels’, kunnen we alleen maar speculeren over wat ons te wachten staat in het zesde seizoen. De schrijvers hebben bewezen dat ze in staat zijn om hedendaagse thema’s en menselijke emoties op een meeslepende manier te verkennen, en we kunnen alleen maar speculeren over wat ze voor ons in petto hebben.

