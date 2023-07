Goed nieuws voor alle fans van ‘De Verhulstjes’

Alle trouwe fans weten dat de familie Verhulst normaal gesproken hun vakanties doorbrengt in hun vakantiehuis in Saint-Tropez, maar in het nieuwe seizoen gaan ze een andere kant op.

Cruisevakantie

Op Instagram verklapt de Belgische zender Play4 dat de Verhulstjes met een cruise onderweg zijn naar het noorden van Europa. ‘Groetjes vanop zee! Want De Verhulstjes vertrekken op cruise door Scandinavië voor een nieuw seizoen dit najaar’, schrijven ze op Instagram.

Denemarken en Noorwegen

Aan de foto is te zien dat het niet zomaar een cruiseschip is. Ze zijn namelijk aan boord van een splinternieuw, luxe cruiseschip. In zeven dagen reizen ze van de Duitse havenstad Kiel naar Kopenhagen om vanuit daar de pittoreske Noorse Fjorden te verkennen in Hellesylt, Ålesund en Flåm.

Geen drukke planning voor de Verhulstjes

“We gaan wel naar een Vikingdorp, dacht ik. Plezant”, zegt de Studio 100-baas tegen HLN.be. “Maar het voordeel van een cruise: als je geen zin hebt, blijf je gewoon aan het zwembad op de boot liggen, hè. Het is trouwens een all in-formule, dus om er het meest uit te halen blijf je eigenlijk best aan boord.”

Waar Gert het meeste van geniet is het feit dat hij nog met zijn kinderen kan doen. “Ik vind het vooral fantastisch om nog eens met de kinderen op reis te kunnen”, lacht hij. Hij beseft zich namelijk hoe zeldzaam de situatie is. “Die hebben ondertussen een leeftijd dat het niet meer evident is om met ouders op reis te gaan.”

De koude kant blijft thuis

Viktors vriendin Sarah Puttemans blijft thuis, omdat ze zich liever niet voor de camera’s vertoont. Ook Jef, de vriend van Marie, gaat niet mee. Waarom is niet bekend, maar ook in eerdere seizoenen was hij bijna niet te zien. De familie Verhulst zal zich overigens niet alleen voelen. Het viertal kan zich samen goed vermaken en anders worden ze vergezeld door zo’n 6330 andere passagiers en 1700 bemanningsleden, dus het wordt zoals gewoonlijk hoe dan ook een gezellige boel.

Dit najaar

Dat wordt dus volop genieten. Het nieuwe vijfde seizoen van De Verhulstjes zal dit najaar te zien zijn op Play4 en Videoland. Wanneer de afleveringen precies worden uitgezonden, is nog niet bekend.

Wist je trouwens dat je naast de reguliere uitzendingen via déze app extra beelden van de Verhulstjes kunt bekijken?

Bron: Play4, HLN.be