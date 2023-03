Goed nieuws voor de familie Zeldenrust uit ‘Een huis vol’

In het laatste seizoen van Een huis vol zagen we al hoe Jozua zijn eerste proefles had. Nu laat de familie op Facebook weten dat het rijbewijs gehaald is.

Familie Zeldenrust uit ‘Een huis vol’ kan eropuit

De familie is heel actief op Facebook. Twee dagen geleden deelden ze daar al: ‘Jozua is richting Papendrecht gegaan voor z’n een-na-laatste rijles. Morgenochtend nog eentje en dan aansluitend afrijden voor zijn groot rijbewijs. Duimen jullie mee?’

Rijbewijs gehaald

Dat duimen heeft geholpen, want een dag later laat de familie weten dat Jozua geslaagd is voor het busrijbewijs, en dat in één keer! Jozua werd gelijk verrast door zijn vrouw en dochter Jedinja, die hem in Papendrecht gebakjes kwamen brengen om het te vieren.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen op Facebook en daar is de familie blij mee: ‘Bedankt voor alle lieve felicitaties. Wij hebben er een feestje van gemaakt vandaag’, lieten ze weten.

Vakantieplannen

Dankzij het busrijbewijs kunnen de Zeldenrustjes eindelijk eens met z’n allen op vakantie naar het buitenland, wat ze zo graag willen. In een auto lukte dat niet, omdat het gezin veel te groot is. Nu vader Jozua een bus kan besturen, komt deze mooie droom ineens veel dichterbij.

