Goed nieuws voor de fans van ‘Dag & nacht’: er komt een tweede seizoen aan

Het is nog niet duidelijk om welke afdeling het gaat, maar Kim volgt hiermee in ieder geval het voorbeeld van de makers van Dag & nat, de Deense ziekenhuisserie die ze bewerkte voor het Nederlandse publiek. Het is nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen gaat worden uitgezonden. Ook in Denemarken is nog niks bekend over het vervolg.

Vol intriges

Kim is niet alleen de scenarioschrijver van de serie, maar speelt ook nog eens de hoofdrol. Ze kroop in de huid van Ella, het hoofd van een verloskundeafdeling die na een affaire met kinderarts Jerry (Benja Bruijning) zelf ook zwanger raakt. Kijkers zijn al vanaf de eerste aflevering geboeid door alle intriges die zich afspelen op de afdeling, maar ook door de emotionele en realistische geboortescènes. Een woordvoerder van Avrotros bevestigt dat Ella weer terugkeert in het tweede seizoen maar dat de ‘focus ligt op een andere ziekenhuisafdeling.’

Bron: AD