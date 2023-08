Goed nieuws voor de fans van ‘Dertigers’

In december komt er namelijk nog een aflevering: een heuse kerstspecial. Deze aflevering zal te zien zijn op NPO 3 en NPO Start.

Kerstspecial

BNNVARA laat weten dat kijkers ‘een aantal grote verrassingen’ kunnen verwachten. In de aflevering zal de vriendengroep samenkomen om kerst te vieren. Wat er nog meer in gaat gebeuren, blijft nog even geheim.

Fans reageren razend enthousiast op dit bericht. ‘Mijn kerst kan nu al niet meer stuk’, reageert een volger op Instagram. ‘Yes! En gaan jullie daarna door met ‘Veertigers’?’, oppert een ander. Dat vinden wij nou een waanzinnig goed idee!

Op dit moment is het vierde seizoen van Dertigers iedere maandag tot en met donderdag op de buis. De serie is een enorme hit. Zo scoorden de eerste drie seizoenen meer dan 25 miljoen streamstarts! Helaas is deze fantastische score niet genoeg reden voor de makers om door te gaan met de serie. Een woordvoerder van BNNVARA liet weten: “We stoppen op het hoogtepunt. Iedereen in de serie is inmiddels bijna 40, dus het is ook logisch en kloppend in het verhaal.”

De serie Dertigers gaat over een vriendengroep en alle facetten van hun leven: liefde, vriendschappen, familiedilemma’s, kinderen en nog veel meer. De hoofdrollen worden gespeeld door Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst.

