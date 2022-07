Dat laat zijn vriendin Jolanda Bierboom aan de Telegraaf weten.

Ernst kampt al enige tijd met de ziekte van Parkinson, waardoor onder andere zijn ledematen trillen. “Door de tremor, die ik niet onder controle heb, kan ik niet fatsoenlijk eten en wordt een maaltijd een gevecht op het bord. Daarom ga ik ook altijd op mijn linkerhand zitten. Anders schokt mijn hele lichaam”, vertelde hij eerder.

Vorige week werd bekend dat hij, na maanden op de wachtlijst te hebben gestaan, onder het mes zou gaan om zijn levenskwaliteit te verbeteren. En die operatie is nu achter de rug.

Doodmoe

De hersenoperatie van Ernst heeft uren geduurd. De chirurgen hebben elektroden en een neurostimulator geïmplanteerd om de klachten die hij van zijn parkinson ervoer, te verlichten. Volgens Jolanda is hij op het moment nog te vermoeid om te praten.

Dat laatste ging de afgelopen tijd ook al moeizaam. “Ik ben aan het einde van de dag doodmoe en kan dan nauwelijks nog praten. In de ochtenduren gaat het nog wel. Dan heb ik nog een beetje energie”, zei Ernst daar zelf over. We hopen dat hij snel herstelt van de operatie.

Bron: RTL Nieuws