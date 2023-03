Goed nieuws voor fans van de realityserie ‘De Bauers’

Frans Bauer is namelijk in gesprek met AVROTROS over een nieuw seizoen van de serie. En dat is niet het enige programma waarover wordt vergaderd.

‘De Bauers’

Het is alweer 20 jaar geleden dat Frans en Mariska Bauer voor het eerst door camera’s werden gevolgd voor hun reallifesoap. In 2003 ging De Bauers namelijk van start, toen nog bij de TROS. Het programma was ongekend populair en won zelfs een Televizier-ring in 2004. Het gezin tekende voor een vervolg in 2006 en 2007. Frans werd voor dit vervolg gefilmd in de aanloop naar een reeks concerten, maar wegens een poliep op zijn stembanden liepen die vertraging op. Heel lang waren De Bauers dus niet op de buis, en toch staat het programma bij velen op het netvlies gebrand. Zo kunnen veel mensen zich de scène waarin Frans Chinees bestelt nog heugen.

Interesse in een vervolg

Frans liet twee jaar geleden al weten dat hij een comeback van de realityserie wel zag zitten. Zeker nu zijn zoons Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas wat ouder zijn en zelf kunnen beslissen of ze willen meedoen.

Reisprogramma’s

De familie Bauer is sinds de stop van hun reallifesoap wel veel op televisie te zien geweest. Zo maakten ze voor de AVROTROS verschillende reisprogramma’s, waarin ze onder andere naar Amerika en China gingen, en voor RTL naar Argentinië. AVROTROS laat nu weten met Frans Bauer in gesprek te zijn over ‘diverse programma’s’, dus ook de terugkeer van een reisprogramma lijkt niet ondenkbaar.

