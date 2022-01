Goed nieuws voor fans van Ruud en Olcay: het stel komt met een eigen podcast

Dit laat het stel op Instagram weten.

Wat nieuws? Nee, dat niet

“Ik hoor jullie denken: is dat nou wel nodig en gaan jullie de wereld veranderen en krijg ik dan wat nieuws? Nee allemaal niet”, vertelt Ruud op Instagram Stories.

Luisteraar bepaalt de inhoud

Waar de twee het dan precies over gaan hebben? Dat is aan de luisteraar. “Het leuke is juist: jij bepaalt de inhoud. Jij kunt ons iedere week vertellen waarover jij wil dat wij het gaan hebben.” Op Instagram Stories is een invulmogelijkheid te vinden en daar kan iedereen ideeën inzenden. Maandag nemen de twee hun eerste aflevering op.

Bijvoorbeeld over de was?

Ruud draagt zelf alvast grappend een idee aan, terwijl hij de was doet. “Is het nou echt zo geëmancipeerd als de man altijd de was moet doen en hoe zit het met de balans in je relatie? Bestaan mannen- en vrouwen taken nog wel?”, aldus Ruud met wasgoed in zijn handen.

Overbodige kennis

Hij geeft nog wat voorzetjes: “Over opvoeden, politieke voorkeuren...” en Olcay vult hem aan: “...leven, geluk, reizen, en misschien kunnen we ook wat met die overbodige kennis van jou.” Hoe de podcast gaat heten en wanneer we de eerste aflevering kunnen luisteren is nog niet bekend, maar wij hebben er alvast zin in!

Bron: Shownieuws