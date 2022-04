Goed nieuws voor Gerard Joling: hij mag het ziekenhuis waarschijnlijk snel verlaten

Naar verwachting mag hij vrijdag of zaterdag het ziekenhuis verlaten.

Gerard Joling mag bijna naar huis

Zijn manager laat vrijdag weten dat het beter gaat met de zanger. Een paar dagen geleden ging het nog erg slecht. Hij werd woensdag overgebracht van het ziekenhuis in Amstelveen naar het Amsterdam UMC omdat zijn situatie verslechterde.

Nu is het afwachten

“Ze hebben gedaan wat ze wilden doen en nu is het afwachten”, vertelt zijn manager. Eerder leek het erop dat Gerard vrijdag misschien geopereerd zou worden, omdat er vocht achter een van zijn longen zat. Nu lijkt dat niet nodig te zijn geweest.

Gerard Joling had al weken last

Gerard had voor zijn ziekenhuisopname al twee weken last van zijn longen. Het begon met een vervelend kuchje en het leek even om een longembolie te gaan, maar dat was het niet. “Ik kreeg tien dagen geleden griep, geen corona. En daar kwam die longontsteking overheen. De pijn wordt veroorzaakt door het vocht achter een long”, aldus Gerard.

Drain ingebracht

Donderdagmiddag is er vocht weggehaald middels een drain, vertelde Gerard. Hij liet weten dat hij de situatie ‘heftig en pittig’ vond en de pijn ‘niet normaal’.

Persmoment gemist

Gerard moest ook al een belangrijk moment missen door zijn ziekte: een persmoment van De Toppers. De kaartverkoop voor de concerten op 18 en 19 november in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ging maandagavond van start.

Gerard Joling heeft weleens spannende avontuurtjes beleefd met een andere bekende man:

Bron: Nu.nl