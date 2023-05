Goed nieuws voor ‘Kopen zonder kijken’-fans: “Seizoen 7 is van start”

‘Waarvan?’, schrijft Kopen zonder kijken-stylist Roos Reedijk. ‘Nog even wachten… maar voorlopig kunnen jullie elke maandag nog genieten van seizoen 6.’

Anders dan anders

En dat het nieuwe seizoen weer een tikkeltje anders wordt, vertelde presentator Martijn Krabbé al eerder. “Seizoen 7 wordt heel anders, omdat de markt totaal aan het veranderen is. De rente is heel erg aan het stijgen, de hypotheekrente is aan het stijgen. Dus je hebt hogere maandlasten; dan ga je ook minder lenen. Er is een enorme inflatie”, aldus Krabbé. De woningmarkt is verder ook enorm aan het afkoelen en huizenprijzen dalen.

“Dat er straks een telefoontje komt van de deelnemers met: ‘Bob, er moet geld af’. Of: ‘Laat de verbouwing maar helemaal zitten’. We weten nog niet zo goed wat er gaat gebeuren. Ik vind het het mooist als mensen aan het einde gewoon heel erg gelukkig zijn”, vertelt hij in een nieuwe aflevering van Aran on Tour.

Niet alleen gezinnen

Ook laat hij weten dat ze niet alleen stellen of gezinnen met een ruim budget helpen. Ook singles en mensen met minder budget worden geholpen.

