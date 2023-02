Goed nieuws voor Lee Towers na heupbreuk: “Bijna naar huis”

Nadat Lee een nieuwe heup had gekregen, moest hij een tijd in het revalidatiecentrum verblijven. Maar de zanger die eigenlijk Leendert Huijzer heet, werkte daar intensief aan zijn herstel, vertelt hij aan RTL Boulevard.

“Je moet na de operatie zes weken wachten tot de wond geheeld is en dan moet je nog oppassen dat het niet uit de kom schiet. Dus geen onverwachte bewegingen maken. Maar ben gemotiveerd, want ik wil graag weer naar huis”.

Fanatieke Lee

Lee is heel fanatiek met oefeningen. “Dat zit in mijn karakter. Het is de enige aanmerking die ik van de fysiotherapeut krijg: dat ik te veel en te vlug wil. Maar dat is een goed teken.”

Volgens de zanger is er alle kans dat hij na het weekend weer lekker thuis is in zijn nieuwe woning in Rotterdam. “De dokter zei: als je wilt, zou je maandag naar huis mogen.”

Nieuwe woning

Aan de nieuwe woning heeft hij nog niet veel plezier beleefd. Juist daar struikelde hij over een tapijt en kwam hij lelijk ten val, met de heupbreuk als gevolg. Hij vond de verhuizing ‘erg vermoeiend’. “Daarom keken we heel erg uit naar onze vakantie op Curaçao.”

Lee wil ook graag snel weer optreden. In dit tempo moet dat lukken.

Bron: RTL Boulevard