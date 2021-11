Goed nieuws voor Paul de Leeuw: hij is 5 jaar ‘schoon’

Gelukkig hoeft hij zich nergens zorgen over te maken, want zijn blaas is opnieuw schoon verklaard. Dat blijkt na onderzoek in het ziekenhuis.

Schone blaas

Op Instagram deelt hij de uitslag én een kiekje van zijn ‘helden van de zorg’. “Vanmorgen blaasonderzoek gehad en nu vijf jaar schone blaas! Camera in de piemel om half 9 en nu weer voor de camera met Sint!”, grapt de presentator.

Onder het mes op vakantie

Paul ging vijf jaar geleden tijdens een vakantie onder het mes. “Ik plaste tijdens mijn vakantie in Spanje opeens een fles rode wijn. Terwijl ik alleen van witte wijn houd.” In Spanje werd de tumor meteen verwijderd.

Vervelende periode

De presentator hield zijn ziekte destijds maandenlang voor zich. “Ik wilde het niet van de daken schreeuwen. Je kan weinig als je het hebt, enkel stilzitten, naar de doktoren luisteren en hopen dat het weg is”, zei hij toen. “Als mensen toen vroegen ‘hoe gaat het?’, had ik daar geen antwoord op, want ik zat er nog middenin.” Op 18 april 2017 werd Paul schoon verklaard. Sindsdien moest hij ieder jaar langskomen voor controle. “Het kan terugkomen. Het was een hele vervelende periode, maar het is onder controle.”

