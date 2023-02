Goed nieuws voor Roy uit ‘Over mijn lijk’: “We hebben weer rust”

Goed nieuws voor Roy (l) uit ‘Over mijn lijk’: “We hebben weer rust” Beeld BNNVARA

Een grote opluchting voor Roy Oude Rikerink, bekend van Over mijn lijk, en zijn gezin. Zijn vrouw Annick laat via Instagram weten dat de uitslag van de halfjaarlijkse MRI-scan van Roy goed is. Zijn hersentumor gedraagt zich rustig en is in de afgelopen maanden niet gegroeid.