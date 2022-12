Goed nieuws voor Sisi-fans: deze serie is rond de kerst weer te zien

Jarenlang werden de beroemde Sisi-films met Romy Schneider uit de jaren vijftig rond Kerstmis herhaald. Dat hoeft sinds vorig jaar niet meer. Toen kwam er een Duitse remake uit die zo populair bleek en alle records verbrak, dat er meteen een vervolg werd aangekondigd.

In deze versie die kortweg Sisi heet, wordt de keizerin gespeeld door de Zwitserse actrice Dominique Devenport en de Duitse acteur Jannik Schümann vertolkt de rol van haar geliefde, de Hongaarse machthebber Franz Joseph.

Roerig liefdesverhaal

Hoe zat het ook alweer? Wanneer Elisabeth van Oostenrijk, ook wel Sisi (of Sissi) genoemd, keizer Franz Joseph leert kennen, spat de liefde er vanaf. Het is geen geheim dat Franz Joseph op zoek is naar een bruid, omdat Oostenrijk een sterke keizerin nodig heeft en de monarchie een troonopvolger. Zijn keus valt op Sisi, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. Wat lijkt te beginnen als een sprookje, loopt uit op een roerig liefdesverhaal.

Tweede seizoen Sisi

Het tweede seizoen van Sisi is vanaf 26 december, Tweede Kerstdag, te zien op de NPO. Elke dag tot aan de laatste dag van 2022 wordt er een aflevering uitgezonden. De nieuwe reeks begint met de geboorte van de zoon en troonopvolger van Franz Joseph en Sisi.

Meer Sisi

Er is veel meer te genieten voor de Sisi-fans, want op Netflix is nu Die Kaiserin te ‘bingen’. Zo kun je de twee versies mooi met elkaar vergelijken. Maar er is inmiddels ook een film verschenen én er is sinds september een boek uit.

Bron: RTL+/NPO