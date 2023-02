Goed nieuws voor ‘WIDM’-fans: de finale is weer in de bioscoop te zien

Bioscoopexploitant Pathé maakte maandag bekend dat de ontknoping van het 23e seizoen van Wie is de Mol? in 25 bioscopen te zien is. Net als vorig jaar toen het eindelijk weer kon na de coronapandemie.

Fans kunnen op 11 maart onder meer terecht in vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Je moet er wel snel bij zijn, want de kaartverkoop is inmiddels al begonnen.

WIDM-finale in Soestdijk

De finale van WIDM wordt dit jaar live uitgezonden vanuit Paleis Soestdijk in Baarn. De ontknoping op 11 maart zou eigenlijk op de vaste locatie in het Amsterdamse Vondelpark zijn, maar de belangstelling is zo groot dat een grotere locatie nodig was.

Stemexpert

Inmiddels wordt er alweer druk gespeculeerd over wie dit jaar de mol is. Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald, zoals een stemexpert die de stemmen van de kandidaten onder de loep neemt.

Maar iedereen moet toch echt wachten tot 11 maart.

Bron: NU.nl