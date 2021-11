Goed nieuws voor zieke Cilly Dartell

Vorige week liet Cilly weten dat de kanker was uitgezaaid naar haar longen en hersenen.

Uitgezaaide kanker

“Het zijn onrustige tijden voor mij. Een aantal maanden geleden zijn er nieuwe plekken gevonden in mijn longen en mijn hersenen. Bestralingen voor de laatste en een zogenoemde ‘trial’ voor de eerste. Een test van een nieuw middel om de plekken in de longen te bevechten. Deze week scans en binnenkort uitslagen”, schreef ze toen.

In de goede rij staan

Ook vertelde ze over een mooi voornemen: “Een van mijn lieve vriendinnen zegt altijd dat ik in de juiste rij moet gaan staan bij de uitslag. Ik heb me voorgenomen dat te gaan doen. We gaan ervoor.”

Positief bericht

Nu schrijft ze in een nieuw Facebookbericht dat ze inderdaad in de goede rij stond. “De boel is stabiel, dus dat is fantastisch”, laat ze weten. Maar ze vult aan: “Toch ben ik er nog niet.”

Vermoeidheid

De ‘trial’ waar ze nu in zit maakt haar erg moe. “En dat is vrij frustrerend, kan ik zeggen. Ik wil van alles maar kan niks. Hopelijk wordt hier snel een oplossing voor gevonden.”

Diagnose

Vorig jaar kreeg Cilly Dartell opnieuw de diagnose longkanker, nadat de ziekte in 2016 voor het eerst bij haar werd geconstateerd. Cilly woont in Amerika en ondergaat daar haar behandelingen.

