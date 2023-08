‘Goede tijden, slechte tijden’ deelt eerste teaser van nieuw seizoen

Dit jaar begon de welbekende zomerstop van Goede tijden, slechte tijden een stuk eerder dan normaal. Op 1 juni moesten fans al afscheid van de serie nemen, en pas op maandag 28 augustus keren de Meerdijkers weer terug op televisie.

Eerste beelden Gtst

Maar welke Meerdijkers hebben het auto-ongeluk van de cliffhanger overleefd? Dat is de prangende vraag die iedereen bezighoudt. RTL Boulevard heeft nu de eerste beelden van het nieuwe seizoen. Die teaser klinkt echter een stuk spannender dan het is, want heel veel meer dan een sneak peek krijgen we niet te zien. Veel wijzer worden we daar dus niet van. Ook Boulevard-presentator Rob is nogal teleurgesteld: “Ik had gehoopt dat we wel twee namen te horen zouden krijgen,” maar dat is helaas niet het geval. De teaser van het nieuwe seizoen laat ons nog steeds in spanning: wie van de cast heeft het zware auto-ongeluk niet overleefd?

Dat zie je op maandag 18 augustus, óf op donderdag 24 augustus als Videoland-abonnee.

Bron: RTL Boulevard