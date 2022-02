Het zou volgens de expert namelijk veel zeggen over hun prestaties tussen de lakens.

Goedele Liekens bij Beau

Waar ligt nu de grens als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor veel mannen is dat best verwarrend. Mag Beau nog tegen Goedele zeggen dat ze er leuk uitziet, vraagt hij zich bijvoorbeeld af. Goedele geeft toe dat dit best ingewikkeld is, maar vindt ook dat we niet te verkrampt moeten gaan leven. Een maatschappij waarin je niet mag zeggen dat een vrouw er leuk uitziet? “Dat is niet de maatschappij waar we naartoe willen, toch?”, aldus Goedele.

Dickpics

Over het versturen van een ongewenste dickpic heeft Goedele ook een duidelijke mening: “Mannen die dickpics sturen lijken me vooral slechte minnaars in bed. Als je denkt dat zoiets versturen een goed idee is, wat gaat zo’n man dan voor de rest doen?”

Reacties

Op Twitter hebben kijkers veel lof voor Goedele. Ook is er nog iets anders wat kijkers opvalt: ze vinden dat ze er anders uitziet en vragen zich af wat ze aan haar gezicht heeft laten doen. Daar reageren andere kijkers dan weer fel op: Goedele is ernstig ziek geweest, dus over haar uiterlijk beginnen vinden zij niet gepast.

Goedele Liekens heeft de beste dickpic take so far. “Mannen die dickpics sturen lijken me vooral slechte minnaars in bed. Als je denkt dat zoiets versturen een goed idee is, wat gaat zo’n man dan voor de rest doen?” #beau — Hanneke van der Werf (@hannekevdwerf) 9 februari 2022

Die Goedele Liekens is toch een heerlijke vrouw. Legt de vinger op de gevoelige plek en heeft helemaal gelijk. Kappen met die doorgeslagen idioterie.#beau — Ik hou van Holland (@Ilove_hollandia) 9 februari 2022

Lieve mensen, @goedeleliekens heeft gestreden tegen kanker. De opmerkingen over haar uiterlijk mogen wel wat milder. Misschien zijn er nog wel medicijnen in het spel? Gelukkig kan ze nog aan een talkshow bijdragen 🍀 #omdenken #positiviteit #Beau — MissNananas (@MissNananas) 9 februari 2022

Bron: Beau (RTL)