‘Gooische vrouwen’-regisseur Will Koopman maakt feelgoodfilm met Jeroen Krabbé en Olga Zuiderhoek

Belangrijke rollen worden gespeeld door Jeroen Krabbé (78), Olga Zuiderhoek (76) en Kees Hulst (70).

Verschillende thema’s

Neem me mee speelt zich af tijdens een seniorenreis naar Zuid-Frankrijk. De zes reisgenoten krijgen te maken met nieuwe ontmoetingen, onzekerheden, verliefdheid, vastgeroeste gewoontes, afscheid nemen en omgaan met veranderingen, meldt RTL Boulevard.

Will Koopman

Een mooie combinatie van onderwerpen die, zoals we van vrijwel alle films van Koopman gewend zijn, vast en zeker tot lachen, gillen én brullen zullen leiden. Het script wordt geschreven door Frank Houtappels, met wie Koopman eerder behalve Gooische Vrouwen ook April, May en June en Alles op tafel maakte.

Andere acteurs

Andere grote rollen in film zijn er voor Renée Soutendijk, Helen Kamperveen, Geert de Jong en Minne Koole. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks donderdag bekendgemaakt. Neem me mee wordt geproduceerd door NL Film en zal in november 2023 in de bioscopen te zien zijn.

Bron: RTL Boulevard