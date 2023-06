Gordon barst in tranen uit in ‘Klassiekers met Kleinsma’

In Klassiekers met Kleinsma nodigt Simone Kleinsma collega’s uit in haar sfeervolle studio. Samen met hen duikt ze in de grote Nederlandse liedjesschatkist en dragen ze bijzondere nummers voor elkaar op.

Inspiratiebronnen

In de één na laatste aflevering zit Gordon aan tafel bij Simone Kleinsma. Hij zingt sinds zijn dertiende. Rita Hovink, Shirma Rouse, Stef Bos, Trijntje Oosterhuis en Frank Boeijen zijn grote inspiratiebronnen voor hem geweest, maar door het indrukwekkende optreden van Whitney Houston in het het televisieprogramma van Liesbeth List ontstond pas echt zijn liefde voor muziek.

Gordon in tranen

Uiteindelijk begint Gordon aan een Afrikaanse versie van het populaire nummer Ne me quitte pas van Jacques Brel. Een verrassende keuze, vindt Simone. Er volgt een emotioneel optreden van een beladen nummer, waarna Gordon in tranen uitbarst. “Dat mag hè, dat doet muziek met je”, zegt Kleinsma terwijl ze in de handen van Gordon knijpt.

Negativiteit

“Ik denk dat het ook is dat ik het bijna gewoon niet meer durfde. Zoveel negativiteit, weet je wel”, vertelt een kwetsbare Gordon. Maar dat was niet de reden dat hij is gestopt met zingen. Door drank en drugs was hij zichzelf niet meer. “Mijn stem deed het niet meer goed en ik kon niet meer bieden wat ik nu net aan de piano deed”, vertelt hij openhartig. “Daar heb ik voor gevochten en daar ben ik gelukkig uit.”

