Gordon bereikt mijlpaal met dít dieet: ‘Voor het eerst in 15 jaar onder de 100 kilo’

‘Vanmorgen voor het eerst in 15 jaar onder de 100 kilo!’ schrijft hij.

Gordon deelt mijlpaal

Gordon deelt de laatste maanden wel vaker updates rondom zijn afvalrace. In april liet hij weten 5 kilo kwijt te zijn, eind mei waren dat er al 11,5 en eind juni liet hij trots weten 20 kilo te zijn afgevallen.

Roer om

Eerder liet Gordon al weten dat hij niet meer lekker in zijn vel zat en het roer wilde omgooien: ‘Uitgezakt, moe, obees, maar vooral gedemotiveerd door allerlei factoren. Ik heb mezelf enorm tekort gedaan en heb hier in Dubai dan eindelijk mijn rust en draai gevonden. Het is nooit te laat en dat wil ik graag doorgeven aan iedereen die, net als ik, het toch echt niet meer zag zitten om het roer om te gooien’, aldus Gordon op Instagram.

Voeding

Ook al deelt hij deze updates pas sinds een paar maanden, naar eigen zeggen begon zijn strijd vorig jaar al: ‘Ik ben vorig jaar al begonnen met het roer omgooien qua eten. Het belangrijkste is voeding. Dat is 70%. Bijna geen koolhydraten. En rust, reinheid en regelmaat. Dat zijn de woorden die de sleutel zijn tot het succes.’

Carnivoordieet

Het dieet dat Gordon toepast is het zogeheten carnivoordieet. Hierbij bestaat je voeding voornamelijk uit dierlijke producten zoals vlees, vis en gevogelte. Veel deskundigen zetten hun vraagtekens bij dit dieet, omdat het de bedoeling is dat je vrijwel geen groenten en fruit eet. Of dat nou zo gezond is...

Cheatdag

Vorige maand gaf Gordon toe dat hij af en toe een cheatdag heeft. Dan neemt hij toch een snack: ‘Ik moet zeggen dat ik gister naar de bioscoop ben geweest en een zak M&M’s heb leeggevreten. Dus ja, ik cheat af en toe wel. Maar ik ben zo ontzettend trots en blij dat het eraf is en dat ik een levensstijl heb gevonden die bij me past’, onthulde hij.

Gordon ging een aantal jaar geleden naar een luxe afkickkliniek in Zuid-Afrika. Zóveel kostte het om daar te verblijven:

Bron: Shownieuws