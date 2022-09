Gordon deelt bijzondere plannen: “Mijn eigen ‘B&B vol liefde’”

Gordon is een trouwe kijker van het programma: vanuit Dubai keek hij dagelijks naar de show en het gaf hem zelfs het vertrouwen in de liefde terug. De zanger oppert namelijk dat het hem best wat lijkt om een zelfde soort zoektocht naar de liefde te ondernemen.

Gordon z’n eigen ‘B&B vol liefde’

‘Ik zou natuurlijk mijn eigen B&B vol liefde kunnen houden!’, zo schrijft hij. ‘Want nu gebeurt er ook niks, haha.’ Het lijkt niet zomaar om een grapje te gaan, want niet veel later maakt Gordon zelfs een poll aan om te kijken of er animo voor is. ‘Is het een goed idee?’, zo vraagt de zanger. Maar liefst 88% van zijn volgers ziet het wel zitten, terwijl 22% op nee stemt.

B&B in Dubai?

De grote vraag is natuurlijk of de in Dubai wonende Gordon het nu serieus gaat overwegen. Voordat hij überhaupt mee mag doen aan het programma, moet hij natuurlijk wel eerst een eigen B&B zien te krijgen. Misschien ziet-ie dat wel zitten; de zanger heeft ten slotte ook al een koffie- en theesalon en burgerrestaurant in Amsterdam, dus hij weet wat ondernemen is.

Het lijkt inmiddels weer goed te gaan met Gordon. Hij is afgekickt en flink wat afgevallen. Een tijdje geleden was dat wel anders:

Bron: Instagram Stories