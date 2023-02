Gordon diep bedroefd door overlijden dierbare schoonmoeder: ‘Liefste mens dat ik ooit heb ontmoet’

‘Gisteren is mijn enige echte schoonmoeder overleden’, laat Gordon weten. ‘Misschien wel het allerliefste mens dat ik ooit heb ontmoet.’

Gordon deelt verdrietig bericht

Hij schrijft dit bericht bij een foto van zichzelf, waarop hij met zijn hondjes op de bank ligt. ‘Mijn hondjes kwamen m’n tranen opvegen en troosten me om daarna naast me in slaap te vallen.’

Verlies schoonmoeder

Gordon blikt terug op de mooie momenten die hij met haar beleefde: ‘Alleen maar liefdevolle herinneringen en onuitwisbare momenten. Nooit zal ik een pindasoep meer proeven die zo smaakte of een pom zo uit de hemel gezonden. Rust zacht, ma, en eindelijk weer vrij.’

Ex Patrick

De zanger heeft het hier naar verluidt over de moeder van zijn ex Patrick de Bruin. Gordon en Patrick zijn nog steeds hele goede vrienden en al meer dan 35 jaar in elkaars leven. De twee hebben al meer dan 20 jaar geen relatie meer, maar bleven altijd close, en woonden zelfs een periode samen in Gordons villa in Blaricum.

Nieuwe liefde

Sinds kort zou Gordon opnieuw gelukkig zijn in de liefde. Zo werd hij met een charmante Australiër gespot bij het afscheidsconcert van Elton John. Er verschenen video’s online waarop te zien is dat Gordon en de man elkaar zoenen.

