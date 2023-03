Gordon gaat trouwen: ‘Ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde’

Dat laat de zanger weten via Instagram.

Verloofd

Gavinging tijdens een vakantie naar de Malediven op zijn knieën voor Gordon. De zanger kan zijn geluk niet op. ‘Vijf jaar geleden zocht ik (misschien wanhopig) op tv naar de liefde. In de laatste aflevering zei ik alsnog ‘nee’, omdat ik niets voelde voor mijn toekomstige man’, schrijft hij.

‘Gisteren ging mijn vriend tegen al mijn verwachtingen in op zijn knieën om me ten huwelijk te vragen en ik kon niets anders zeggen dan ‘JA’. In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb.’

Geluk en vreugde

‘Ik kan niet uitleggen hoe ik me voel en ik kan net stoppen met huilen van geluk en vreugde’, vervolgt hij. Hij blikt terug op zijn leven en voelt een intense dankbaarheid. ‘Na jaren alleen te zijn geweest, is het nu samen met Gavin. Ik heb lang moeten wachten en het van ver moeten halen, maar het was het allemaal waard. Hij doet me alle pijn uit het verleden vergeten en al mijn verwoede, mislukte pogingen verbleken vergeleken met de manier waarop hij me laat zien én voelen hoe het echt zou moeten zijn.’

Nieuwe achternaam

Ook grapt Gordon over het feit dat hij nu een nieuwe achternaam krijgt en niet langer als ‘Heuckeroth’ door het leven zal gaan. ‘Meneer Gordon Rozario klinkt zoveel beter, hahaha.’

Steun

Tot slot dankt de zanger in zijn bericht zijn fans en volgers voor hun steun. ‘Ik vind het ook zo hartverwarmend dat jullie mij de afgelopen weken massaal hebben laten weten hoeveel ik dit verdien en dat jullie mij dit gunnen. Ik kan niet uitleggen wat dit voor mij betekent voor mij en mijn vriend, aan wie jullie ook laten weten hoe welkom hij is.’

Bron: RTL Boulevard