Gordon haalt uit naar Gavin: ‘Schaam me dat ik van je hield’

Op zijn Instagram deelt Gordon als antwoord op het verhaal van ex Gavin twee openhartige berichten.

Grindr-ontmoeting

De presentator geeft toe dat hij Gavin via de dating-app Grindr heeft ontmoet. Daar zouden de twee over zwijgen om het chiquer et houden. ‘Maar dat ik mijn huwelijksaanzoek zou hebben afgedwongen, is een leugen!’ aldus Gordon. ‘We hebben er samen over gesproken’, vervolgt hij. Ook zegt Gordon dat Gavin juist degene was die wilde trouwen.

Interview voor geld

Het zit Gordon flink dwars dat Gavin een interview heeft gegeven over de breuk en daar vermoedelijk voor is betaald. ‘Vooral omdat je beloofde met niemand te praten en zelfs bereid was een verklaring ten gunste van mij af te leggen als schadebeperking, omdat je wist wat de gevolgen van onze breuk zouden zijn.’

‘Rijke, vermogende mannen’

‘Toen ik erachter kwam dat je vooral op zoek was naar rijke, vermogende mannen als slachtoffers, zei de foto met ‘Daddy hunter’ opeens alles’, begint Gordon zijn post. ‘Ik hoop dat je blij bent met het geld en nu zelf leuke dingen kunt betalen.’

‘Je hebt me drie keer geghost in die week van de 120 berichten en telefoontjes die je noemde, zelfs op de dag dat ik vanuit Dubai naar je toe vloog. Je telefoon was niet opgeladen, je was hem vergeten in een taxi en je netwerk was uitgevallen, allemaal in drie dagen tijd’, vervolgt de zanger.

Drank en drugs

Gavin beschuldigde Gordon ervan nog altijd drugs te gebruiken, maar Gordon geeft aan dat juist Gavin degene is die zijn handen niet van de drugs af kan houden. ‘Natuurlijk ben ik niet dom. Ik trof daar een hoop ellende aan die duidelijk al dagen aan de drank en drugs zat en niet geslapen had. Ik ben weggegaan uit beleefdheid, omdat ik me grote zorgen maakte over de toestand waarin je verkeerde.’

‘Hoe je me nu probeert te vernietigen via de media om je verhaal te verkopen en me af te schilderen als een soort junkie, zegt hopelijk meer over jou dan over mij. Ik schaam me dat ik van je hield, ik zo naīef was en dat je valse woorden me naar dit zielige einde hebben geleid.’

Stemmingswisselingen

Ook komt Gordon terug op zijn stemmingswisselingen, die volgens Gavin de reden zijn van de breuk. ‘Mijn stemmingswisselingen hebben niets te maken met drugs of alcohol, maar met mijn diabetes waarvoor ik je heb gewaarschuwd. Een partner die echt om iemand geeft, zou hem hebben bijgestaan in plaats van hem zo te laten vallen.’

‘Ik ben drie keer boos op je geworden en op een normale respectvolle manier heb ik nooit een vinger naar je uitgestoken. Helaas kan ik je ring niet retourneren, omdat je geen goud naar Australië mag sturen, maar hij krijgt een mooi plekje hier in de Amsterdamse haven op de bodem.’

‘Gebogen, maar niet gebroken’

‘Mijn liefde was oprecht en je sms van een dag voordat je het uitmaakte ‘Jij bent de man van mijn dromen’ zegt genoeg over je eigen mentale toestand. Misschien moet je zelf hulp zoeken en voorkomen dat je een ander leven vernietigt. Ik zal mijn hoofd hoog opheffen, want je hebt me misschien gebogen, maar niet gebroken.’

‘Wat een tijd van liefde en energie heb ik in die vier maanden gestoken en je hebt al mijn vrienden die je ontmoette feilloos voor de gek gehouden. Je hebt nu 11.000 volgers en ik hoop dat al die ramptoeristen je massaal gaan ontvolgen, want hoe heb je ze ook alweer beschreven? Als ‘lelijke, dikke huisvrouwen met kort haar’. Daar zullen ze blij mee zijn!’, sluit Gordon zijn bericht af.

Het leven van Gordon loopt wel vaker niet op rolletjes. Eerder sloegen deskundigen al alarm om de zanger.

