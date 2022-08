Gordon moet zijn hondje Toto in het ziekenhuis achterlaten: “Het komt goed”

“Toto is heel erg ziek”, vertelt Gordon voor de camera van Shownieuws. Hij baalt dat hij zijn hondje heeft moeten achterlaten, maar zegt dat het beestje weer herstelt. “Het komt goed, maar het is wel rot dat je dan op pad bent.”

Toto en zijn baasje blijken allebei suikerziekte hebben. “Dat is echt heel erg”, zegt hij lachend. “Maar ik mag er eigenlijk niet om lachen. Ik vind het zo zielig voor hem.” Onlangs was Gordon die met een strak afvalschema bezig is nog gestopt met insuline spuiten. Dat werd hem naar eigen zeggen bijna fataal. “Enorm geschrokken en dus gelijk weer in een strak schema met spuiten en eten”, liet de geschrokken artiest daarna weten.

Toto mee naar Dubai

Er was vorig jaar veel te doen om hondje Toto. Toen Gordon bekendmaakte naar Dubai te gaan verhuizen, gingen er geruchten dat hij het dier in Nederland zou achterlaten. Een woedende Gordon maakte op Instagram snel korte metten met al die geruchten.

In Dubai heeft Toto zelfs gezelschap gekregen van de geadopteerde hond Rocco. De kortsnuit was begin dit jaar overigens ook al ziek, maar Gordon liet al snel weten dat de hond snel weer beter was geworden. Hopelijk knapt Toto ook snel op.

Bron: Shownieuws