Gordon moet zijn koffietent nóg eerder sluiten: “Waar moet dit heen?”

Vorige week liet Gordon nog weten op 1 oktober te sluiten vanwege het ‘enorme personeelstekort’. En juist dit probleem zorgt er nu voor dat hij nóg eerder dicht moet. Op Instagram vertelt Gordon dat hij erg verdrietig is, maar wel met opgeheven hoofd zijn zaak kan verlaten. Wel maakt hij zich flinke zorgen. “Want waar moet dit heen?”, zo vraagt hij zich af. 10% erbij op het minimumloon? Waar moeten we die doorberekenen? Koffie straks 5 euro maken??”

Nare, vervelende azijnpissers

De zanger schrijft dat hij genoodzaakt is om zondag al dicht te gaan. ‘Omdat er echt niemand is om in te roosteren. Ik zal er zijn om persoonlijk afscheid te nemen en dat gaat niet makkelijk zijn, maar ik weet dat ik trots kan zijn op wat ik heb neergezet en dat ik al die nare, vervelende azijnpissers anders heb bewezen.’

Hij geeft niet op

Tot slot hoopt hij zijn volgers nog een wijze les mee te geven. ‘Namelijk dat als je je hart volgt en je vasthoudt aan je dromen, die ook werkelijkheid kunnen worden. Misschien sluit er zondag een deur, maar ik weet dat er twee andere weer zullen opengaan! Never give up! Blijf sterk!!!’

Bron: Instagram