Gordon neemt ‘voorgoed’ afscheid van de media

Vanaf het moment dat de eerste Blushing, in Blaricum, haar deuren opende, waren de media erbij. Dus toen de koffietent van Gordon gisteren haar laatste dag beleefde, stonden cameraploegen als vanzelfsprekend op de stoep om afscheid te nemen. Plottwist: ze waren niet welkom.

Geen rare dingen

Mediaverslaggever Rob Goossens vertelt aan de desk bij RTL Boulevard wat er gebeurde. “Het begon eigenlijk heel gemoedelijk allemaal. Toen onze mensen aankwamen, werden ze gewoon gedag gezegd. Gordon zelf was niet in de zaak aanwezig, maar zat boven in een kantoortje of iets dergelijks. Op een gegeven moment komt hij naar beneden gestormd en vraagt hij onze collega’s om weg te gaan. Wat een beetje gek is, want ze waren helemaal geen rare dingen aan het doen.”

Begrafenis van Gordon

Het wordt nog gekker. Kort daarna doet Gordon een wel heel bijzondere uitspraak. “Onze verslaggever vroeg: ‘Gaat het wel goed met je? Want je Instagram is ook offline nu.’ Toen werd ‘ie boos en kwam het hoge woord eruit: Gordon wil nooit meer interviews doen. Hij is helemaal klaar met de media”, zegt Rob. “Dus wij dachten: we komen voor het afscheid van z’n eerste koffiezaak, maar uiteindelijk werd het een soort begrafenis van Gordon in de media.”

Gordon voelt zich onbegrepen

Eddy Zoëy, ook aan de desk bij RTL Boulevard, merkt terecht op dat het nogal een opmerkelijke keuze is voor iemand die de publiciteit juist altijd graag heeft opgezocht. “De relatie was de laatste tijd al niet echt super”, werpt Rob tegen. “Gordon voelde zich regelmatig onbegrepen. Hij heeft vaker geroepen dat hij wel heel negatief werd neergezet.”

Hoelang de radiostilte dit keer zal duren? Fervent voorstanders van een mediapensioen voor Gordon hebben stille hoop op minstens twee jaar. Zo lang duurde het de vorige keer dat hij ergens ‘definitief’ mee zou stoppen. In dit geval: zingen. Of dit ook betekent dat het B&B van Gordon in duigen valt, is onzeker. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Boulevard