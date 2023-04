Gordon onderweg naar Nederland: “Zo ziet emotioneel en mentaal gebroken eruit”

De liefdesbreuk kwam kort nadat Gavin Gordon ten huwelijk had gevraagd op de Malediven. Ze hadden elkaar begin dit jaar in Zuid-Afrika ontmoet en het was al snel dik aan. Maar net zo snel als het aan ging, was het ook weer uit. De Telegraaf maakte begin vorige week bekend dat het huwelijk is afgeblazen.

Daarna gaf Gordon zelf een korte update. Het is inderdaad over tussen hem en Gavin. “Ik heb alleen maar tranen”, zei de zanger, die eerder alle foto’s van hem samen met zijn geliefde van Instagram had verwijderd.

‘Emotioneel en mentaal gebroken’

Gordon reageert zondag uitgebreider op Instagram en deelt foto’s van zichzelf op de luchthaven en in het vliegtuig. Hij is onderweg vanuit Dubai, waar hij woont. “Na alle euforie van de afgelopen maanden ook maar laten zien hoe emotioneel en mentaal gebroken er uitziet. Onderweg naar mijn familie en vrienden voor hun support en zorgen dat ik dat licht weer ga zien.”

Geen enkel contact meer

Er is geen enkel contact meer tussen Gavin en hem na vier maanden met elkaar. “Dat voelt alsof er iemand overlijdt.” Zijn ex-verloofde liet van de een op andere dag niets meer van zich horen. “Waarom mensen zoiets doen is mij een raadsel. Waarschijnlijk uit schaamte of zelfbescherming, of juist bescherming van de ander. Wil ik het nog weten? Feit is dat ik verder moet.”

Geen tv-optredens voor Gordon

We zullen Gordon niet in talkshows zien om verdere uitleg te geven, laat hij ook weten. Dat heeft volgens hem geen zin, omdat het voor hemzelf al zo onduidelijk is. “Ik ben voorlopig even in Nederland om op krachten te komen. Ik hoop dat iedereen mij die rust gunt om weer op verhaal te komen.”

