Gordon opent zijn horecazaken: “De situatie is onhoudbaar”

Vrijdagavond vond er een nieuwe coronapersconferentie plaats waarin versoepelingen werden aangekondigd. Helaas geldt dit niet voor de horeca. Horecazaken moeten voorlopig dichtblijven. Voor Gordon is de maat vol.

Gordon opent horecazaken

In een video op Instagram laat hij weten: “Ik heb besloten om als horeca-ondernemer morgen open te gaan. Dat heeft puur te maken met het feit dat de situatie onhoudbaar is.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Hij vervolgt: “Ik weet dat dit misschien een oproep is tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik kan alleen maar zeggen dat alles beter is dan dit. Dit kan niet meer en is niet meer te verantwoorden naar niemand toe. Mijn bedrijven gaan ten gronde.”

Burgemeester Halsema

De zanger laat weten dat hij burgemeester Femke Halsema een bericht heeft gestuurd om haar te vertellen van zijn plan, waarop zij liet weten dat ze de nationale regelgeving moet hanteren. “Al wordt het met de politie of de ME gesloten, ik vind het allemaal prima, maar dan zullen ze het hele land moeten bekeuren want ik roep al mijn collega’s op om ook open te gaan”, aldus Gordon.

