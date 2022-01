Down the Road, schermafbeelding Beeld SBS

Gordon schrikt in ‘Down The Road’: “Drinken jullie alcohol?”

In het hartverwarmende Down the road geniet Gordon van een reis samen met een groep deelnemers met syndroom van Down. De deelnemers en Gordon leren elkaar steeds beter kennen. Maar in de aflevering van dinsdagavond is Gordon toch nog verbaasd als hij iets nieuws ontdekt over het alcoholgebruik van de deelnemers.

