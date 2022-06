In een video die hij deelde in zijn Instagram Stories poseert hij trots voor een spiegel in een kleedkamer. “Dit is dus hoe min 20 kilo eruit ziet”, zo deelt hij trots mee. “Ik ben superblij.”

Af en toe cheaten

De zanger vertelt dat hij heus niet alleen maar aan het lijnen is, maar af en toe ook een ‘cheatdag’ heeft. “Ik moet zeggen dat ik gister naar de bioscoop ben geweest en een zak M&M’s heb leeggevreten. Dus ja, ik cheat af en toe wel. Maar ik ben zo ontzettend trots en blij dat het eraf is en dat ik een levensstijl heb gevonden die bij me past.”

Gordon showt trots het resultaat van afvalrace: “20 kilo in de min” Beeld Instagram @gordonheuckeroth

Carnivoordieet

Gordon deelde eerder al zijn afslankgeheim: hij zou namelijk op een zogeheten carnivoordieet zijn, waarbij je voeding voornamelijk bestaat uit dierlijke producten zoals vlees, vis en gevogelte. Opvallend aan dit dieet is dat je vrijwel geen koolhydraten, groenten (en fruit) mag eten. Dat klinkt niet erg gezond, maar bij Gordon heeft het in ieder geval wel gewerkt:

Gordon heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Zo maakte hij vorig jaar bekend te moeten afkicken van een drugs- en drankverslaving. Een uitspraak die hij na het afkicken deed, baart veel deskundigen zorgen.

