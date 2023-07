Gordon sleept ex Gavin voor de rechter: “Voor de schade die is aangedaan”

Even leek het Gordon voor de wind te gaan met zijn Australische hunk Gavin. Op Valentijnsdag deelde hij nog een kiekje op Instagram en noemde hij Gavin zijn ‘ware liefde'. Een paar weken later gaat de Australiër op één knie voor de zanger en lijkt het liefdesplaatje compleet.

Ware reden

Toch is niks zoals het lijkt. Nog geen maand na de verloving loopt de relatie op de klippen en doen Gordon en Gavin hun (verschillende) verhalen in de media. Met name Gavin pakt dat destijds groots aan, met een interview in Privé over de ware reden van de breuk.

Oké, ga ik doen

Gordon zou ontzettend jaloers zijn en last hebben van stemmingswisselingen. Als Gordon zijn toenmalige vriend tijdens een avondje stappen niet kan bereiken en hem daarom ‘Fuck you, succes met je leven verder’ toesneert, is de kous af voor de Australiër. ‘Oké, dat ga ik doen’, zou Gavin naar eigen zeggen teruggestuurd hebben.

Nog niet klaar mee

Zo gezegd, zo gedaan. Maar voor Gordon is het nog niet klaar. “Er wordt met justitie in Australië gesproken en is er een aangifte in voorbereiding alsmede een civiele rechtszaak voor de schade die is aangedaan door het onterecht verspreiden van privé-Whatsapp-gesprekken en e-mailverkeer”, laat het management van de zanger weten aan Shownieuws.

Vernietigend in de media

Zo beweerde Gavin in Privé dat Gordon na de breuk “een enorme terugval” in zijn drugsgebruik had en lekte hij appjes waarin Gordon dit zelf zegt, volgens Shownieuws. De zanger zette vervolgens op Instagram de tegenaanval in. ‘Hoe je me nu probeert te vernietigen via de media om je verhaal te verkopen en me af te schilderen als een soort junkie, zegt hopelijk meer over jou dan over mij. Ik schaam me dat ik van je hield (...)’, schreef hij toen.

Niet onder de indruk

Gavin lijkt zich niet bepaald druk te maken over Gordons gang naar de rechter. Hij zit ondertussen aan een cocktail in New Orleans met de Amerikaanse nieuwslezer Michael Andre Moreau. ‘Klaag me aan, toch?’ schrijft hij daarbij.

Beeld Instagram, @gavinroz

Bron: Shownieuws