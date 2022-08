Gordon stopte met insuline spuiten: “Heb het bijna moeten bekopen met de dood”

“Heel dom, gestopt met insuline spuiten (op eigen initiatief) en het bijna moeten bekopen met de dood vorige week”, schrijft hij op Instagram, bij een foto van zichzelf in Thailand waar hij op vakantie is. Hij is slechts gehuld in zijn boxershort om het resultaat van zijn afvalschema te showen.

Gordon heeft nog steeds diabetes

Gordon dacht dat de diabetes met het kwijtraken van bijna 25 kilo weg zou zijn en was daarom gestopt met insuline spuiten. Dat bleek dus niet zo te zijn en daar baalt hij van, omdat dit ongunstig is voor het getal op zijn weegschaal.

Hij schrijft: “Enorm geschrokken en dus gelijk weer in een strak schema met spuiten en eten. Wat betekent dat je weer aankomt door de insuline en dat is frustrerend.”

Geen carnivoordieet meer

De zanger en presentator is ook gestopt met het carnivoordieet dat hij volgde. Lange tijd at hij voornamelijk dierlijke producten zoals vlees, vis en gevogelte. Veel deskundigen zetten hun vraagtekens bij dit dieet, omdat het de bedoeling is dat je vrijwel geen groenten en fruit eet.

“Het carnivoordieet heeft enorm geholpen, maar is te eenzijdig om dat lang vol te houden en ik combineer het nu gewoon met wat groente en fruit”, legt Gordon uit. “Ik eet zo min mogelijk koolhydraten, maar ik heb ze wel nodig om mijn bloedsuiker te stabiliseren. Ingewikkeld allemaal maar dat is diabetes, een sluipmoordenaar. Ik wil nog een tijdje mee en met deze levensstijl en dit voedingspatroon ga ik dat redden.”

Afvalrace van vijf tot 25 kilo

Gordon deelt de laatste maanden allerlei updates van zijn afvalrace. In april liet hij weten 5 kilo kwijt te zijn, eind mei waren dat er al 11,5 en eind juni liet hij trots weten 20 kilo te zijn afgevallen. Zaterdag moeten dat er 25 zijn, is zijn streven. “Het beetje buik zal ik blijven houden, maar dat is oké.”

Bron: Instagram