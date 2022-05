Gordon viel 11,5 kilo af: hij laat het verschil zien én onthult zijn geheim

Op Instagram laat hij een voor- en nafoto zien en onthult hij hoe hij het gewichtsverlies voor elkaar heeft gekregen.

Gordon viel 11,5 kilo af

“Je gelooft het niet, maar het is toch echt gebeurd. Ik ben gewoon 11,5 kilo kwijt in twee maanden tijd”, aldus Gordon. “Heel veel mensen vragen aan mij hoe ik het heb gedaan. Maar het is echt niet iets van de afgelopen twee weken.”

Zijn geheim

“Ik ben vorig jaar al begonnen met het roer omgooien qua eten. Het belangrijkste is voeding. Dat is 70%. Bijna geen koolhydraten. En rust, reinheid en regelmaat. Dat zijn de woorden die de sleutel zijn tot het succes”, legt hij uit.

De strijd winnen

Op Instagram plaatst hij een voor- en nafoto. Hij schrijft erbij: “Lieve mensen, ik dacht echt dat het niet meer zou kunnen. Ik ben er nog lang niet maar ik moet en zal deze strijd weer gaan winnen!”

Nooit te laat

Hij is van ver gekomen, legt hij uit: “Uitgezakt, moe, obees, maar vooral gedemotiveerd door allerlei factoren. Ik heb mezelf enorm tekort gedaan en heb hier in Dubai dan eindelijk mijn rust en draai gevonden. Het is nooit te laat en dat wil ik graag doorgeven aan iedereen die, net als ik, het toch echt niet meer zagen zitten om het roer om te gooien. Nu de balans houden en vasthouden! Je kan het!”

Bron: Instagram