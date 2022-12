Gordons nieuwe programma ‘De kookklunzen’ valt niet in de smaak: “Slecht acteerwerk”

De reacties zijn niet mals.

Twee teams gaan de strijd aan

In het programma ontvangt Gordon iedere aflevering zes kandidaten. En - de titel zegt het al - deze kandidaten zijn niet bepaald kooktalenten. Sterker nog, ze kunnen nog geen ei bakken. De kandidaten worden onderverdeeld in twee teams en nemen het tegen elkaar op in een poging het beste driegangenmenu te bereiden. Het ene team valt onder Herman den Blijker, het andere team onder een andere topchef. Dit keer was dat Onno Kokmeijer van sterrenrestaurant Ciel Bleu.

Jury van bekende Nederlanders

De gerechten worden vervolgens beoordeeld door een jury van bekende Nederlanders. Iedere aflevering is er een nieuw panel. Deze week schoven onder anderen rapper Donnie, tv-chef London Loy en schrijfster Ellemieke Vermolen aan.

Reacties op ‘De kookklunzen’

In de aflevering van donderdagavond zagen kijkers hoe het compleet misging in De kookklunzen-keuken: van zwartgeblakerde wentelteefjes tot mislukte wijnsaus en van slechte biefstuk tot geen enkele kennis van ingrediënten. Op Twitter laten kijkers weten dat ze niet konden lachen om de aflevering. “Duidelijk in scène gezet”, schrijft een kijker. Een ander vraagt zich af waar de deelnemers vandaan komen. “Het lijken meer acteurs”.

#kookklunzen. Dit was eens en hopelijk nooit meer. Jongens, wat slecht. — Bakkermart (@bakkermart) 8 december 2022

Sorry niks aan dit slecht acteerwerk dit #dekookklunzen #kookklunzen — Maria✨ (@x_mariaxx) 8 december 2022

Langdradig, ik ben er al weer klaar mee#kookklunzen — ❤🌻Geerrtje🌼❤ (@geerrtje) 8 december 2022

Wie, wat, waar komen deze mensen vandaan. Lijken meer acteurs. #kookklunzen — 👩‍💻 E.J. Netjes 🍁🐄🌿🚜🚶‍♀️ (@Evelien_Netjes) 8 december 2022

#kookklunzen man, man wat een triestigheid. En Herman die ik altijd hoog had zitten doet er nog aan mee ook! — Oranjeboven🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Oranjeboven6) 8 december 2022

Dit is toch allemaal in scène gezet. Hoop ik. #dekookklunzen — Erik Slettenhaar (@eriksln) 8 december 2022

Wat zou zo een kookkluns (lees acteur) nu betaald krijgen van sbs6? #kookklunzen — Antoinette Winters (@twetjewinters) 8 december 2022

Ik kijk een keer tv. Duidelijk in scene gezet, dat #kookklunzen … sjeesus wat slecht — Dave Groenland (@DaveGroenland) 8 december 2022

Één groot toneelstuk #gordon en #hermandenblijker hadden nog een contract bij #Talpa en moesten ja zeggen tegen dit #gedrocht #dekookklunzen — jover (@joklve) 8 december 2022

Bron: SBS6, Twitter