Grappig én mooi: Nienke Plas deelt emotioneel bericht over kraamtijd

Een week geleden beviel Nienke Plas van dochtertje Harley, die ‘nu al de prinses van de familie’ is. In een ontroerende post op Instagram deelt Harleys moeder nu een wijs advies met haar 618.000 volgers – iets met onderkinnen en zonnestralen.

Nienke Plas over kraamtijd

De kraamtijd is (jammer genoeg) doorgaans niet de periode waarin een vrouw zich op haar mooist voelt. Maar Nienke bewijst nog maar eens dat hoe je eruitziet, geen moer uitmaakt. ‘In m’n badjas. Nog ongedoucht. Een maandverband ter grootte van een surfplank in mijn tentenslip. Haren zo vet als de neus van een puber. En mijn geluksgevoel op standje Eiffeltoren’, schrijft ze onder een foto van zichzelf, uiteraard in badjas – haar handelsmerk.

Grote uitersten

Nienke vertelt zich verder ‘dankbaar en emotioneel’ te voelen in een ‘lijpe wereld, waarin het er zo heftig en gemeen aan toegaat’. In de tussentijd geniet ze van het zonnetje en van de geluidjes die de kleine Harley maakt. ‘Zijn dit kraamtranen of ben ik me juist op dit moment heel erg bewust van de grote uitersten die we hier op Moeder Aarde trotseren?’ vraagt ze zich af.

Meer zegeningen dan zorgen

Ondanks het vele leed in de wereld, zal Nienke ‘altijd meer zegeningen tellen dan zorgen’. Het licht in haar slaapkamer schijnt naar eigen zeggen nu eenmaal feller dan de donkere schaduw aankan. ‘Zorg dat je altijd met je bolletje omhoog loopt in deze wereld. Niet omdat je onderkin dan minder zichtbaar is, maar gewoon omdat de warmte van de zonnestralen je eraan herinnert om te genieten. Iedere dag’, besluit ze haar post. Een wijsheid die wat ons betreft direct op een tegeltje kan.

Drie zegeningen

Harley is het derde kindje van Nienke en haar partner Resley. Eerder kregen de twee al zoontjes Frenky-Dean en Novi-Jaxx.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nienke Plas (@nienkeplas) op 2 Dec 2022 om 0:31 PST

Bron: Instagram