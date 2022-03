Grensoverschrijdend gedrag maakt actrice Cynthia Abma ‘ongelooflijk boos en verdrietig’

Wat een intimiteitscoördinator precies doet? Abma legt uit: “Het werk van een intimiteitscoördinator is eigenlijk heel goed te vergelijken met dat van een stuntcoördinator. Die zorgt ervoor dat de voorbereidingen, repetities en opnames zo goed mogelijk verlopen en houdt rekening met iedereens veiligheid. Een intimiteitscoördinator doet eigenlijk hetzelfde, maar dan wat betreft scènes met intieme inhoud.” Zo kan worden voorkomen dat acteurs in het heetst van de strijd over hun eigen grenzen heengaan.

Vette tongzoen

Zelf heeft Abma ook weleens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. “We spraken af: we doen deze scène en we gaan niet tongzoenen. Toen we de scène gingen filmen, werd er in eerste instantie keurig gezoend. En vervolgens: hap, vette tongzoen. Ik was helemaal in shock. Ik begon net met acteren en durfde er niets van te zeggen.”

Bodyscan

Om andere acteurs te behoeden voor soortgelijke vervelende situaties, plant Abma als intimiteitscoördinator een zogenaamde bodyscan met ze in. “Daarin vragen zij elkaar toestemming, bijvoorbeeld om elkaars hand te pakken. Alleen op die manier kunnen ze leren goed hun grenzen aan te geven.”

Ongelooflijk boos

Een tijdje geleden zorgde het vak ‘functioneel naakt’ op de acteeropleiding van Hugo Metzers nog voor ophef. Oud-leerling Tariq Kasem gaf aan dingen te hebben gedaan waar hij zich achteraf niet prettig bij voelde.

Abma heeft het nieuws destijds met veel ongeloof gevolgd. “Ik werd er ongelooflijk boos van. Hierom is het vak van intimiteitscoördinator ontstaan. Het gaat over machtsverhoudingen. Als je als docent op een opleiding studenten vraagt dit soort dingen te doen, dan ga je al zoveel grenzen over. Ik werd er heel verdrietig van.”

Bron: RTL Boulevard