Groepsdiner 'Married at first sight' begint met slecht nieuws

In de aflevering van dinsdag was het zover: alle deelnemers zouden elkaar leren kennen tijdens een groepsdiner. De makers van MAFS zagen dit nieuwe onderdeel als dé gelegenheid om te praten over elkaars relatie. Presentator Carlo Boszhard opende het diner echter met slecht nieuws.

Groepsdiner Married at first sight

Het viel de deelnemers al meteen op: er ontbrak een koppel. Nog voordat het eten op tafel stond, wilde Boszhard dit verklaren: “Ik heb slecht nieuws. Heel slecht nieuws. Martijn en Nicole zijn al uit elkaar. Heel heftig. De ringen zijn al ingeleverd. Dat verhaal is al helemaal over. Dat kan dus ook gebeuren tijdens een experiment.” De andere kandidaten kijken geschrokken en weten even niet wat ze moeten zeggen. Vooral voor Maarten is het een domper: hij verheugde zich namelijk op het weerzien met Martijn. “We hadden al meteen een goede klik met elkaar. Ik ben benieuwd naar wie zijn vrouw is en naar alle verhalen,” vertelde hij voorafgaand aan het diner.

Paula en Remco

Nicole en Martijn zijn overigens niet het enige stel waarbij het experiment weinig succesvol bleek. Hoewel Paula en Remco nog wel op het groepsdiner verschijnen, hebben ook zij al door dat het huwelijk niet gaat slagen. “Ik vind het wel heel erg jammer dat we hier niet als gelukkig stel staan”, aldus Paula. “Het is best wel een pittige tijd.”

Hard werken

Het doel van dit groepsdiner is om verhalen uit te wisselen en elkaar te leren kennen, maar MAFS-expert Patrick van Veen hoopt ook dat de koppels van elkaar kunnen leren. Vooral het verhaal van Nicole en Martijn vindt hij een voorbeeld om van te leren: “Het maakt hun bewust van: je moet wel werken aan een relatie. Een relatie is geen gegeven”, zo verklaart hij.

Bron: RTL